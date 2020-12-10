Denizli'de eski hükümlü, İŞKUR desteği ile açtığı işini başarıyla yürütüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Denizli'de eski hükümlü, İŞKUR desteği ile açtığı işini başarıyla yürütüyor

10.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:28
Denizli'de eski hükümlü, İŞKUR desteği ile açtığı işini başarıyla yürütüyor

Denizli'de Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün (İŞKUR) desteği ile işini kuran eski hükümlü, başarı belgesi aldı.

Denizli'de Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün (İŞKUR) desteği ile işini kuran eski hükümlü, başarı belgesi aldı.

Cezaevinden çıktıktan sonra bir süre güvenlik görevlisi olarak çalışan Cenk Çalışkan (36) kendi işini kurma hedefiyle İŞKUR'un eski hükümlülere yönelik hibe desteği programına başvurdu.

İş ve meslek danışmanından bilgi alarak KOSGEB'in girişimcilik kurslarına katılan Çalışkan, aşçılık üzerine proje hazırlayarak Denizli İŞKUR'a sundu.

Projesi onaylanan Çalışkan, 26 bin 335 lira hibe desteğiyle Merkezefendi ilçesine bağlı Sırakapılar Mahallesinde lokanta açtı. İşletmesini başarıyla çalıştıran Çalışkan'a, İŞKUR tarafından "Başarı Belgesi" verildi.

Cenk Çalışkan, AA muhabirine, İŞKUR'un sunduğu imkanla çalıştığını belirterek, "Bu süreci yüzümün akıyla tamamlayarak başarı belgemi aldım. Kimse 'cezaevinden çıktım, ben umutsuzum, yapamıyorum' demesin. Her zaman insanlar için yeniden doğacak bir umut vardır. Ben de İŞKUR sayesinde hayallerimi gerçekleştirdim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

İlgili Haberler

Silopi'de köy okuluna kitap desteği
Silopi'de köy okuluna kitap desteği
Tarihi köyün eski evleri arasında anılarını yad ediyorlar
Tarihi köyün eski evleri arasında anılarını yad ediyorlar
Japonya'da yapay zeka yardımıyla eş bulma projelerine destek
Japonya'da yapay zeka yardımıyla eş bulma projelerine destek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mehmet Ersoy Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Öner Erkan Ebru Şallı Seda Sayan Öykü Çelik
Spor Samatta Pierre Webo Sinan Gümüş Rıza Çalımbay Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli'de eski hükümlü, İŞKUR desteği ile açtığı işini başarıyla yürütüyor - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 16:39:43. #1.15#
title