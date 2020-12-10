Denizli'de eski hükümlü, İŞKUR desteği ile açtığı işini başarıyla yürütüyor

Denizli'de Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün (İŞKUR) desteği ile işini kuran eski hükümlü, başarı belgesi aldı.

Denizli'de Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün (İŞKUR) desteği ile işini kuran eski hükümlü, başarı belgesi aldı.

Cezaevinden çıktıktan sonra bir süre güvenlik görevlisi olarak çalışan Cenk Çalışkan (36) kendi işini kurma hedefiyle İŞKUR'un eski hükümlülere yönelik hibe desteği programına başvurdu.

İş ve meslek danışmanından bilgi alarak KOSGEB'in girişimcilik kurslarına katılan Çalışkan, aşçılık üzerine proje hazırlayarak Denizli İŞKUR'a sundu.

Projesi onaylanan Çalışkan, 26 bin 335 lira hibe desteğiyle Merkezefendi ilçesine bağlı Sırakapılar Mahallesinde lokanta açtı. İşletmesini başarıyla çalıştıran Çalışkan'a, İŞKUR tarafından "Başarı Belgesi" verildi.

Cenk Çalışkan, AA muhabirine, İŞKUR'un sunduğu imkanla çalıştığını belirterek, "Bu süreci yüzümün akıyla tamamlayarak başarı belgemi aldım. Kimse 'cezaevinden çıktım, ben umutsuzum, yapamıyorum' demesin. Her zaman insanlar için yeniden doğacak bir umut vardır. Ben de İŞKUR sayesinde hayallerimi gerçekleştirdim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu