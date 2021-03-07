Son Dakika | Denizli'de eski eşini öldüren şüpheli Kütahya'da yakalandı
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Son Dakika | Denizli'de eski eşini öldüren şüpheli Kütahya'da yakalandı

07.03.2021 12:36 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:42
Son Dakika | Denizli'de eski eşini öldüren şüpheli Kütahya'da yakalandı

Son dakika haberi... DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, eski eşi Fatma Kovan'ı (26) dün tüfekle öldürüp, kaçan Osman A. (Ayvaz) (27) Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, eski eşi Fatma Kovan'ı (26) dün tüfekle öldürüp, kaçan Osman A. (Ayvaz) (27)  Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.Bir çocuk annesi  Fatma Kovan, dün saat 19.00 sıralarında, 6 ay önce boşandığı eski eşi Osman A.'nın Sazak Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi. Burada ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Osman A., Fatma Kovan'a pompalı tüfekle iki el ateş etti. Kovan, vücuduna isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığlırken, Osman A. 20 BKC 47 plakalı otomobiliyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Kovan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kovan, burada doktorların  tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, plaka tanıma sisteminden (PTS) Osman A.'nın Kütahya iline doğru kaçtığını belirledi. Durum Kütahya polisine bildirildi. Bunun üzerine  araç,  önlem alan Gediz Yenikent Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol noktasında durduruldu. Osman A. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada, Osman A.'nın eski eşini öldürdüğü suç aleti tüfek ile az miktarda esrar ele geçirildi. Osman A. Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Denizli'den gelen polis ekibine teslim edildi.

Son Dakika | Denizli'de eski eşini öldüren şüpheli Kütahya'da yakalandı
Son Dakika | Denizli'de eski eşini öldüren şüpheli Kütahya'da yakalandı
Son Dakika | Denizli'de eski eşini öldüren şüpheli Kütahya'da yakalandı
Son Dakika | Denizli'de eski eşini öldüren şüpheli Kütahya'da yakalandı
Son Dakika | Denizli'de eski eşini öldüren şüpheli Kütahya'da yakalandı
Son Dakika | Denizli'de eski eşini öldüren şüpheli Kütahya'da yakalandı
Son Dakika | Denizli'de eski eşini öldüren şüpheli Kütahya'da yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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