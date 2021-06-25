Denizli'de eski eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
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Denizli'de eski eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

Denizli'de eski eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde polis ekipleri, sokak ortasında çıkan kavgada eski eşini bıçaklayarak kaçan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde polis ekipleri, sokak ortasında çıkan kavgada eski eşini bıçaklayarak kaçan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, bir yıl önce boşandığı belirtilen T.S. (28) ile eski eşi R.S.A. (26) arasında Merkezefendi Mahallesi 1736 Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.S. yanında taşıdığı bıçakla eski eşi R.S.A'yı kalçasından ve bacağından bıçaklayarak uzaklaştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralı kadın Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan T.S'yi bulmak için çalışma başlattı.

Denizli'de eski eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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