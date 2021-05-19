Denizli'de eski damadını tüfekle yaralayan kişi gözaltına alındı
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Denizli'de eski damadını tüfekle yaralayan kişi gözaltına alındı

Denizli'de eski damadını tüfekle yaralayan kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Çameli ilçesinde kızıyla barışmak için evine gelen eski damadını av tüfeğiyle vuran şüpheli yakalandı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde kızıyla barışmak için evine gelen eski damadını av tüfeğiyle vuran şüpheli yakalandı.

Kalınkoz Mahallesi'nde ikamet eden N.A, 4 yıl önce boşandığı N.Ö. ile barışmak için eski kayınpederi A.Ö'nün evine gitti.

Eski eşi N.Ö. ile N.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmaya dahil olan A.Ö. evdeki av tüfeğiyle eski damadı N.A'yı vurdu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Çameli Devlet Hastanesine kaldırılan N.A, buradaki müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaçmaya çalışan A.Ö. ise ilçe çıkışında jandarma ekiplerince gözaltına alındı. N.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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