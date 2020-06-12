Denizli'de eşini ve iki çocuğunu av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti
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Denizli'de eşini ve iki çocuğunu av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti

Denizli'nin Çivril ilçesinde eşini ve iki çocuğunu av tüfeğiyle öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

Denizli'de eşini ve iki çocuğunu av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti
12.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:58

Denizli'nin Çivril ilçesinde eşini ve iki çocuğunu av tüfeğiyle öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

Gürpınar Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Çakar (42), dün akşam eşi Özlem (31) ile oğulları 11 yaşındaki Naki ve 8 yaşındaki Emir'i evde uyudukları sırada av tüfeğiyle vurdu.

Çakar, mutfaktaki ocağı açtıktan sonra aynı tüfekle intihar etti.

Gaz kokusu nedeniyle komşuların ihbarı üzerine eve giren itfaiye, 4 kişinin tüfekle vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde anne, baba ve çocuklarının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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