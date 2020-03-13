Denizli'de eşini bıçaklayarak öldüren sanık yargılanıyor
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Denizli, Güncel

Denizli'de eşini bıçaklayarak öldüren sanık yargılanıyor

Denizli'de eşi Hafize Kurban'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu sanık Uğur Kurban'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

13.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:12
Denizli'de eşini bıçaklayarak öldüren sanık yargılanıyor

Denizli'de eşi Hafize Kurban'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu sanık Uğur Kurban'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "eşini tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Uğur Kurban (23), tarafların yakınları ile avukatları katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da hazır bulunduğu duruşmada tutuklu sanık Uğur Kurban'ın eski komşusu H.S. ve Ü.S. tanık olarak dinlendi.

Tanık H.S, cinayetten birkaç gün önce Uğur Kurban'ın kendisine "Hafize beni aldattı, boşanacağım" diye mesaj attığını savundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile müşteki avukatları, tanık beyanlarının dikkat alınmamasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Nisan'a erteledi.

Olay

Pamukkale ilçesinde 27 Ağustos'ta boşanma aşamasında olduğu eşi Uğur Kurban tarafından boynundan bıçaklanan 23 yaşındaki Hafize Kurban, 5 Eylül'de hayatını kaybetmiş, eşi tutuklanmıştı.

Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın, "eşi kasten tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet, cinayetten birkaç gün önceki darp nedeniyle "eşi kasten yaralama" suçlamasıyla 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar, eşinin cep telefonundaki görüşmeleri izlediği ve kaydettiği gerekçesiyle "özel hayatın gizliliğini ihlal"den 1 yıldan 3 yıla kadar ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlamasıyla da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA

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