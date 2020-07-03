Denizli'de eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi Denizli'de boşanma aşamasındaki eşi Hafize Kurban'ı bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanık Uğur Kurban'a savunması için ek süre verildi.

Denizli'de boşanma aşamasındaki eşi Hafize Kurban'ı bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanık Uğur Kurban'a savunması için ek süre verildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında basına kapalı görülen Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Uğur Kurban, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Maktul Hafize Kurban'ın yakınları ile avukatların katıldığı duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil olarak hazır bulundu.

Savcının geçen celsede "tasarlayarak eşi öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ettiği sanığın avukatı, savunma için ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, savunma için taraflara süre vererek duruşmayı 23 Temmuz'a erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Öte yandan, duruşma öncesi adliye girişinde bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına basın açıklaması yapan Ebru Koç, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını beklediklerini söyledi.

Olay

Pamukkale ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Uğur Kurban tarafından 27 Ağustos 2019'da boynundan bıçaklanan 23 yaşındaki Hafize Kurban, olaydan 9 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Tutuklanan sanık hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme", "kasten yaralama", "kişisel verilerin kaydedilmesi" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından dava açılmıştı.

Kaynak: AA