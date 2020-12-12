Engelli sürücünün parasını gasbeden 6 zanlının çok sayıda suça karıştıkları belirlendi
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Engelli sürücünün parasını gasbeden 6 zanlının çok sayıda suça karıştıkları belirlendi

12.12.2020 18:35 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:26

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde engelli sürücünün parasını gasbeden 6 şüphelinin çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde engelli sürücünün parasını gasbeden 6 şüphelinin çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi.

Denizli-Antalya kara yolunda 21 Eylül'de yardım isteme bahanesiyle durdukları otomobildeki engelli sürücünün parasını gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 3'ü kadın 6 şüpheliden, başka suçlara karışmış olabilecekleri değerlendirilerek mahkeme kararıyla DNA örneği alındı.

İnceleme sonucu zanlıların 11 yıl önce Yozgat'ta araçtan hırsızlık, 3 yıl önce Mersin'de 4 araçtan hırsızlık, 3 yıl önce Ankara'da araçtan hırsızlık, 2 yıl önce Mersin ve Antalya'da araçtan hırsızlık, Konya'da gasp ve 2 yıl önce Mersin'de mala zarar verme olaylarına karıştıkları belirlendi.

Şüpheliler hakkında bu suçlardan da soruşturma açıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nden geçen Denizli-Antalya kara yolunda 21 Eylül'de bir kadın, yardım isteme bahanesiyle otomobili durdurmuş, yol kenarında bekleyen iki kadın, engelli sürücüyü etkisiz hale getirip parasını gasbetmişti. Olaya ilişkin "Avcı Kapanı" ismi verilen operasyonda gözaltına alınan S.Y. (20), D.S. (36), S.Ö. (31), A.Ç. (31), E.Z. (44) ve E.Z. (32) tutuklanmıştı.

Engelli sürücünün parasını gasbeden 6 zanlının çok sayıda suça karıştıkları belirlendi
Engelli sürücünün parasını gasbeden 6 zanlının çok sayıda suça karıştıkları belirlendi
Engelli sürücünün parasını gasbeden 6 zanlının çok sayıda suça karıştıkları belirlendi
Engelli sürücünün parasını gasbeden 6 zanlının çok sayıda suça karıştıkları belirlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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