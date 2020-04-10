Denizli'de emekli vatandaştan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1700 lira bağış Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki emeki Ramazan Sertoğlu, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1700 lira bağışladı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki emeki Ramazan Sertoğlu, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1700 lira bağışladı.

Eskihisar Mahallesi'nde ikamet eden Sertoğlu, Merkezefendi Kaymakamlığını arayarak "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek olmak istediğini bildirdi.

Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından evinden ziyaret edilen Sertoğlu, 1700 lirayı banka şubesindeki bağış hesabına yatırdı.

Sertoğlu yaptığı açıklamada, ülkenin geleceği için bağış yaptığını söyledi.

Öte yandan Merkezefendi ilçesinde yaşayan 65 yaş üstü 8 vatandaşın, kampanya kapsamında 7 bin 100 lira bağış yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA