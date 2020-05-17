Denizli'de elma kurduna karşı feromon yayıcı tel uygulanmaya başlandı
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Denizli'de elma kurduna karşı feromon yayıcı tel uygulanmaya başlandı

Denizli'de elma kurduna karşı feromon yayıcı tel uygulanmaya başlandı Elma kurduna karşı örnek biyoteknik mücadele Denizli'de 25 bin 200 adet feromon yayıcı tel dağıtımı gerçekleştirilecek Denizli'de elma kurduna karşı mücadelede de üreticinin yanında olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım...

Denizli'de elma kurduna karşı feromon yayıcı tel uygulanmaya başlandı
17.05.2020 19:48 | Son Güncelleme: 17.05.2020 19:49

Denizli'de elma kurduna karşı feromon yayıcı tel uygulanmaya başlandı

Elma kurduna karşı örnek biyoteknik mücadele

Denizli'de 25 bin 200 adet feromon yayıcı tel dağıtımı gerçekleştirilecek

DENİZLİ - Denizli'de elma kurduna karşı mücadelede de üreticinin yanında olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü proje ile 216 dekar alanda zararlı popülasyonla mücadele için bu yıl 25 bin 200 adet feromon yayıcı tel dağıtımı gerçekleştirilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin yanı sıra turizm, eğitim, spor, sağlık ve tarım alanlarında yaptığı yatırımlarla kentin sosyo-ekonomik yapısına büyük katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi artırmak ve kırsal bölgelerin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla destek çalışmalarına devam ediyor. Daha önce çiftçilerin korkulu rüyası olan kanadı noktalı sirke sineği (Drosophila suzukii) ile mücadele için üreticilere 30 bin litre elma sirkesi dağıtan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu kez elma kurduna karşı çiftçinin yanında yer aldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, elma üretiminde önemli kalite ve verim kayıplarına sebep olan elma iç kurduna karşı biyoteknik mücadele projesi başlattı. Bu kapsamda elma üretim üssü olan Çivril İlçesinin Işıklı Mahallesi'nde başlatılan biyoteknik mücadele ile bahçelere feromon yayıcı tel uygulanmaya başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen projede 216 dekar alanda zararlı popülasyonla mücadele için bu yıl 25 bin 200 adet feromon yayıcı tel dağıtımı gerçekleştirilecek. Tarımda zararlılara karşı uygulanan feromen yayıcılar, insan sağlığının yanı sıra, çevre ve doğal dengeyi koruyan, uygulama etkinliği uzun süren, kullanıcı sağlığını tehdit etmeyen ve maliyet açısından da avantaj sağlayan bir biyoteknik mücadele olarak biliniyor.

"Çiftçimizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çiftçileri olumsuz etkileyen zararlılara karşı mücadeleye devam ettiklerini söyleyerek şöyle konuştu: "Ülkemize artı değer kazandıran ürünleri desteklemeye devam ediyoruz. İnsana ve çevreye hiçbir zararı olmayan bu uygulama ile inşallah çiftçimiz daha verimli ve kaliteli ürünler elde edecek. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimizin, üreticimizin yanında olmaya onları her zaman desteklemeye devam edeceğiz inşallah.

Denizli'de elma kurduna karşı feromon yayıcı tel uygulanmaya başlandı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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