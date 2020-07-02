Denizli'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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Denizli'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Denizli'nin Honaz ilçesinde çalıştığı fabrikada elektrik akımına kapılan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Denizli'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
02.07.2020 15:57 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:43

Denizli'nin Honaz ilçesinde çalıştığı fabrikada elektrik akımına kapılan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kaklık Mahallesi'ndeki bir mermer fabrikasında çalışan Hüseyin Ali Ökten (52), elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Honaz Devlet Hastanesine kaldırılan Ökten, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Manşet

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