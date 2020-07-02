Denizli'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Denizli'nin Honaz ilçesinde çalıştığı fabrikada elektrik akımına kapılan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde çalıştığı fabrikada elektrik akımına kapılan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kaklık Mahallesi'ndeki bir mermer fabrikasında çalışan Hüseyin Ali Ökten (52), elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Honaz Devlet Hastanesine kaldırılan Ökten, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA