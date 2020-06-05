Denizli'de el sıkışarak yapılan pazarlık hayvan pazarında yasaklandı
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Denizli'de el sıkışarak yapılan pazarlık hayvan pazarında yasaklandı

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz 18 Mart ta kapan Denizli'de ki canlı hayvan pazarları İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu'nun kararı ile açılmasına karar verildi.

Denizli'de el sıkışarak yapılan pazarlık hayvan pazarında yasaklandı
05.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:17

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz 18 Mart ta kapan Denizli'de ki canlı hayvan pazarları İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu'nun kararı ile açılmasına karar verildi. Alınan karar gereği, pazarlıkta el sıkma gibi sosyal mesafeye aykırı hareketlerden kaçınılacak.

Konu ile ilgili Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, COVİD-19 salgını nedeniyle Korona Virüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle hastalığın ülke genelinde yayılımının önemli ölçüde engellendiği hatırlatıldı. Açıklamada alınan kararlar ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu yaptığı değerlendirmeler neticesinde kapatılan Canlı Hayvan Satış yerlerinin 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren açılmasını uygun görülmüştür. Hayvan satış yerlerine girişte maske takılması zorunludur. Giriş ve çıkışların tek noktadan farklı kapılardan olması, giriş ve çıkışlarda dezenfeksiyon işlemlerinin titizlikle yapılacak. Hayvan pazarlarına giriş yapan vatandaşların vücut ısıları temassız şekilde ölçülecek. Giriş ve çıkış yerleri başta olmak üzere, pazarların muhtelif yerlerinde el dezenfaktanları bulundurulacak. Hayvan pazarlarındaki tuvalet ve lavaboların temiz tutularak, sıvı sabun, peçete, otomatik kurulama makinası gibi malzemelerin yeterli miktarlarda bulundurulacak. Pazar içerisinde fiziki temastan kaçınılacak, pazarlıkta el sıkma gibi sosyal mesafeye aykırı hareketlerden kaçınılacak.

Sosyal mesafeyi etkileyecek kalabalıkların olması durumunda görevlilerin gerekli müdahaleyi yapmalarına karar verilmiştir." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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