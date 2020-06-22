Denizli'de El Kaide operasyonu: 1 tutuklama Denizli'de El Kaide silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda yurt dışından geldiği belirlenen 1 kişi yakalandı.

Denizli'de El Kaide silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda yurt dışından geldiği belirlenen 1 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanacak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı.

El Kaide silahlı terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye giriş yapan ve Denizli'ye geldiği tespit edilen 1 şahıs gözaltına alındı. Ardından adliyeye sevk edilen ve ismi öğrenilemeyen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA