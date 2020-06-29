Denizli'de ehliyetsiz sürücü polis aracına çarptı Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yabancı uyruklu ehliyetsiz sürücü, sivil polis aracına çarptı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yabancı uyruklu ehliyetsiz sürücü, sivil polis aracına çarptı.

Azerbaycan uyruklu A.A'nın (31) kullandığı 20 YS 603 plakalı otomobil, Bereketler Mahallesi'nden şehir merkezine gitmekte iken Hasan Gönüllü Bulvarında aynı istikamette seyir halinde olan polis memuru S.K. yönetimindeki 20 BJ 213 plakalı sivil polis ekip aracının sol aynasına çarptı.

Ehliyeti olmadığı tespit edilen A.A. ile otomobilin ruhsat sahibine toplam 5 bin lira para cezası yazıldı.

Kaynak: AA