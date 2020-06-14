Denizli'de ehliyetsiz sürücü motosikletini yakmaya çalıştı
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Denizli'de ehliyetsiz sürücü motosikletini yakmaya çalıştı

Denizli'de ehliyetsiz sürücü, motosikletini yakmak isteyince gözaltına alındı.

Denizli'de ehliyetsiz sürücü motosikletini yakmaya çalıştı
14.06.2020 17:43 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:52

Denizli'de ehliyetsiz sürücü, motosikletini yakmak isteyince gözaltına alındı.

İstiklal Caddesi YSE mevkisinde uygulama yapan polis ekipleri, 20 MA 0654 plakalı motosikleti durdurdu.

Trafik ekipleri, İran uyruklu motosiklet sürücüsü Abdolreza Masoumi'ye (40) ehliyet kontrolü yapmak istedi.

Motosikletten kucağında 5 aylık bebeği bulunan eşini indiren Masoumi, polisle tartıştıktan sonra cebindeki çakmağı çıkartıp benzin deposuna sıkıştırdığı kağıtları ateşe vermeye çalıştı.

Polis ekipleri, müdahale ederek çakmağı Masoumi'nin elinden aldı.

Kelepçe takılarak gözaltına alınan sürücü Masoumi, karakola götürüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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