Denizli'de eğlence merkezleri denetlendi
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Denizli'de eğlence merkezleri denetlendi

Denizli'de eğlence merkezlerine yönelik denetimlerde çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 17 kadın gözaltına alındı.

18.11.2019 18:24 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:24
Denizli'de eğlence merkezleri denetlendi

'de eğlence merkezlerine yönelik denetimlerde çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 17 kadın gözaltına alındı.


İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki eğlence merkezlerinde denetim gerçekleştirdi.


Çalışmalarda, 12 eğlence merkezinde konsomatrislik yapan yabancı uyruklu kadınların çalışma izni olmadığı belirlendi.


Polis ekipleri, Rus, Azerbaycan ve Gürcistan uyruklu 17 kadını gözaltına aldı.


Emniyete götürülen kadınlar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Öte yandan 2 kişiye "fuhşa aracılık etmek" suçundan bin 290'ar lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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