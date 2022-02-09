Denizli'de eğitime kar engeli

ÇAMELİ, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Çameli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 9 Şubat Çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

Olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği için tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı kaydedildi.

Eğitim ve öğretimin uzaktan devam edileceği belirtildi.