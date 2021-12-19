Denizli'de eğitime kar engeli - Haberler
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Denizli'de eğitime kar engeli

Denizli'de eğitime kar engeli
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Babadağ ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Babadağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 20 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

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