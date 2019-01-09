Denizli'de Eğitime Kar Engeli

Denizli'nin Acıpayam, Babadağ, Bozkurt, Çameli, Çardak, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Acıpayam, Babadağ, Bozkurt, Çameli, Çardak, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle okulların bir gün tatil edildiğini belirtti.

Oğuz, Baklan, Çal ve Honaz ilçelerinde ise taşımalı eğitim verilen okullarda 1 gün süreyle eğitim yapılmayacağını kaydetti.

Kaynak: AA