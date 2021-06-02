Denizli'de "EFT iptali" yöntemiyle araç sahiplerini dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Denizli'de internet üzerinden satın aldıkları araçların bedelini EFT ile gönderdikleri, aracı teslim aldıktan sonra talimatı iptal ederek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.