Denizli'de eczacılar da belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanacak Korona virüsüne karşı gece gündüz mücadele eden sağlık çalışanlarına belediye otobüslerini ücretsiz yapan Denizli Büyükşehri Belediyesi, eczacılar ve eczacı çalışanlarına da aynı kolaylığı getirdi.

Korona virüsüne karşı gece gündüz mücadele eden sağlık çalışanlarına belediye otobüslerini ücretsiz yapan Denizli Büyükşehri Belediyesi, eczacılar ve eczacı çalışanlarına da aynı kolaylığı getirdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan korona virüsüne karşı önlem almayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, virüsle mücadelede yoğun çaba harcayan sağlık sektörüne olan desteğine devam ediyor. Bu kapsamda tüm sağlık çalışanlarına belediye otobüslerini ücretsiz kullanıma sunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, eczacılar ve eczanede çalışanlara da aynı kolaylığı getirdi. Buna göre eczacılar ve eczanede çalışan personel Denizli Eczacılar Odası'nın vereceği kimliklerle 25 Mart 2020 Çarşamba gününden itibaren Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

"En kısa sürede bu salgını atlatırız inşallah"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların sağlık ve huzuru için Büyükşehir Belediyesi olarak üzerlerine düşen tüm tedbirleri almaya devam ettiklerini belirtti. Bu hassas süreçte tüm sağlık sektörünün özveri ve fedakarlıkla görevlerini sürdürdüğünü ifade eden Başkan Zolan, "Sağlık çalışanlarımıza sunduğumuz ücretsiz belediye otobüsü uygulamamızı genişleterek eczacı ve eczanelerde çalışan kardeşlerimizi de dahil ediyoruz. Eğer birlik ve beraberlik içinde olursak en kısa sürede bu salgını atlatırız inşallah" dedi.

Devletin tüm kurumlarıyla beraber gerekli tedbirleri almayı sürdürdüklerini ifade eden Başkan Zolan, hemşehrilerine zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulundu. Virüsten korunmak için koyulan kurallara harfiyen uyulması gerektiğini vurgulayan Başkan Zolan, "Temizliğe, hijyene ve mesafe kurallarına mutlaka özen gösterelim." - DENİZLİ

Kaynak: İHA