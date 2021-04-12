Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 27 şüpheliden 10'u tutuklandı

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen 10 adrese narkotik köpeği desteğiyle operasyon düzenledi.

Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 3 hassas terazi, 53 mermi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek