Denizli'de "dur" ihtarına uymayıp polise çarparak kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde uygulama noktasında görevli polis memuruna çarparak kaçan, bir süre sonra da aracını terk eden şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.