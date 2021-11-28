Denizli'de "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli kaza yapınca yakalandı

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli, kovalamaca sırasında kaza yaparak hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacıkaplanlar Mahallesi'nde 20 AV 200 plakalı cipin sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Cip, yaklaşık 2 kilometre sonra Fesleğen Mahallesi Kıbrıs Şehitler Caddesi'nde bir gayrimenkul dükkanının duvarına çarptı.

Kaza nedeniyle araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Kaçarken havaya ateş ettiği ileri sürülen ve kaza nedeniyle hafif şekilde yaralanan Ş.Ş. ile oğlu S.Ş, hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada 1 tabanca ele geçirildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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