Denizli'de dün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
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Denizli'de dün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Çal ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında otomobil içerisinde sıkışan 81 yaşındaki Emine Ünlü hayatını kaybetti.

21.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:12
Denizli'de dün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

'nin ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında otomobil içerisinde sıkışan 81 yaşındaki Emine Ünlü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, Çal ilçesi Hüseyinler Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan (51) Şemsettin Ünlü idaresindeki 15 HR 981 plakalı otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 81 yaşındaki Emine Ünlü ve oğlu Şemsettin Ünlü araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan anne (81) Emine Ünlü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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