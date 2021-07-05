Denizli'de düğünde tüfekle bir kişiyi öldüren şüpheli yakalandı
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Denizli'de düğünde tüfekle bir kişiyi öldüren şüpheli yakalandı

Denizli'de düğünde tüfekle bir kişiyi öldüren şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, düğünde çıkan tartışmada Rahmi Çoban'ı tüfekle vurarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, düğünde çıkan tartışmada Rahmi Çoban'ı tüfekle vurarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasköy Mahallesi'ndeki cinayetin ardından kaçan şüpheli E.E'nin (27) bir evde saklandığını tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan hayatını kaybeden Rahmi Çoban'ın cenazesi, Hacı Eyüplü Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi.

Dün, Sarayköy ilçesi Hasköy Mahallesi'ndeki bir düğünde çıkan tartışmada, E.E, Rahmi Çoban'ı tüfekle öldürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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