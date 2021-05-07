Denizli'de döviz satma bahanesiyle 200 bin lira dolandıran 4 zanlı tutuklandı
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Denizli'de döviz satma bahanesiyle 200 bin lira dolandıran 4 zanlı tutuklandı

Denizli'de döviz satma bahanesiyle 200 bin lira dolandıran 4 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 1 milyon Avustralya dolarını satma teklifiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 1 milyon Avustralya dolarını satma teklifiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı.

Elazığ'da yaşayan Hasan K. (29), Şerif Ö. (32) ve Çağrı B. (30), jandarmaya başvurarak, sosyal medya üzerinden tanıştıkları Orhan O. (37) adlı kişinin 1 milyon Avustralya dolarını 200 bin liraya satmak için kendilerine teklifte bulunduğunu ancak şahsın kendilerine çanta içerisinde dolar yerine para destesine benzer gazete ve kağıt parçaları verdiğini belirtti.

200 bin lira dolandırıldıklarını iddia eden 4 kişi, şüpheliden şikayetçi oldu.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

23 güvenlik kamerasındaki 245 saatlik görüntü kaydı incelenerek dolandırıcılık olayını Orhan O. ile Mehmet S. (39), İlker B. (50) ve Neval Ç'nin (40) gerçekleştirdiği tespit edildi.

Pamukkale ve Tavas ilçelerinde düzenlenen operasyonla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda dolandırıcılık olaylarında kullandıkları sahte paraların yanında parayla aynı ebatta kesilmiş kağıt parçaları ele geçirildi.

Haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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