Denizli'de döviz bozdurmak istediğini söyleyen dolandırıcıya 150 bin lira kaptıran gurbetçi, şikayetçi oldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde elindeki 30 bin sterlini bozdurmak istediğini belirten dolandırıcıya 150 bin lira kaptırdığını belirten gurbetçi, polise başvurdu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde elindeki 30 bin sterlini bozdurmak istediğini belirten dolandırıcıya 150 bin lira kaptırdığını belirten gurbetçi, polise başvurdu.

Almanya'da yaşayan ve iki gün önce kente gelen Şahin Umar, polise verdiği ifadede, kendisine telefonla ulaşan kişinin, "Kız kardeşim hastanede. Elimdeki 30 bin sterlini acil şekilde bozdurmam lazım. 150 bin lira versen yeter." dediğini belirtti.

Kar edeceği düşüncesiyle teklifi kabul ettiğini aktaran Umar, ayarladıkları buluşma noktasında 150 bin lirayı teslim etiğini, verilen çantayı açtığı sırada dolandırıcının kaçtığını, elinde kalan çantanın ise boş çıktığını söyledi.

Polis şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek