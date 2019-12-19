Denizli'de domuza çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Denizli'de domuza çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Honaz ilçesinde domuza çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

19.12.2019 22:14 | Son Güncelleme: 19.12.2019 22:14
Denizli'de domuza çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

ilçesinde domuza çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden yönüne seyreden Cenk I. yönetimindeki 34 AKD 106 plakalı otomobil, Emirazizli Mahallesi Göz mevkisinde kara yoluna çıkan domuza çarptı.

Çarpmanın etkisiyle domuz telef olurken, otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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