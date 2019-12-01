Denizli'de domuz sürüsüne çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

01.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:52

Denizli'nin Çivril ilçesinde domuz sürüsüne çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre Levent Gül yönetimindeki 64 LS 572 plakalı otomobilin yoluna, Yamanlar Mahallesi yakınlarında domuz sürüsü çıktı.

Otomobil dört domuza çarparken, kazada Levent Gül ile yakınları Tezcan Gül, Elif Gül, ve Şükrü Gül yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Aracın çarptığı 4 domuz telef oldu.

Kaynak: AA