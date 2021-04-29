Denizli'de dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde ön hasar tespit çalışmaları tamamlandı
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Denizli'de dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde ön hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Denizli'de dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde ön hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Ekonomi

Denizli'nin Honaz ve Serinhisar ilçelerinde 4 gün önce etkili olan dolu yağışının tarım alanlarında neden olduğu zarara ilişkin ön hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Denizli'nin Honaz ve Serinhisar ilçelerinde 4 gün önce etkili olan dolu yağışının tarım alanlarında neden olduğu zarara ilişkin ön hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Honaz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Aşkın, TARSİM Denizli Bölge Müdürü Mustafa Değer, Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek dolu yağışının etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulundu.

Milletvekili Şahin Tin, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, "Denizli'mizin bazı ilçelerinde yaşanan dolu afetinden zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimiz, tüm kurumları ile bölgede ziyan tespitlerini yapmakta olup, ihtiyaç duyulan adımlar atılacaktır. Üreticimizin yanındayız. Rabbim milletimizi afetlerden muhafaza eylesin."ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya da zarar gören yerlerde tespit çalışmalarına ivedilikle başlandığını belirterek, "Honaz ve Serinhisar ilçelerimizde dolu afeti sebebiyle sahada yapılan ön hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olup, çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir. Dolu afeti 5363 sayılı TARSİM kapsamında olup, dolu afetinden zarar gören ve bu konuda tarım sigortası yaptıran çiftçilerimiz poliçeleri doğrultusunda TARSİM acenteleri ve TARSİM bölge müdürlüklerine de yönlendirilmiştir."şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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