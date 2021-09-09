Denizli'de dolmuşta hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı
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Denizli'de dolmuşta hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

Denizli'de dolmuşta hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'de dolmuştaki vatandaşların ceplerinden paralarını çaldığı yönünde kamera görüntüleri bulunan kişi, gözaltına alındı.

Denizli'de dolmuştaki vatandaşların ceplerinden paralarını çaldığı yönünde kamera görüntüleri bulunan kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kentte faaliyet gösteren dolmuşları kullanan kişilerin cebindeki paraların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Araç güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, hırsızlık olayına ilişkin V.K'yı (40) gözaltına aldı.

Hakkında benzer suçlardan 29 kaydının bulunduğu öğrenilen şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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Denizli'de dolmuşta hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı - Haberler
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