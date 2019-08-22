Denizli'de dolandırıcılık iddiası

22.08.2019 12:28

Denizli'nin Buldan ilçesinde 80 yaşındaki İbrahim Köylüoğlu evine gelen bir şüpheli tarafından 25 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla polise şikayette bulundu.



Alınan bilgiye göre, Yeni Mahallesi'nde yaşayan Köylüoğlu, polise yaptığı şikayet başvurusunda kendisini telefonda polis olarak tanıtan bir kişinin, adının cinayete karıştığını iddia ederek evine gelmek istediğini söylediğini belirtti.

Eve gelen kişinin "kimliğinin cinayet mahallinde bulunduğunu, adının cinayete karıştığını, sorunun çözümü için para gerektiğini" söylediğini öne süren Köylüoğlu, "Daha sonra evimde para olup olmadığını sorunca ben de var dedim. Paranın hazır olup olmadığını sordu. Ben de 25 bin lirayı kendisine verdim. Parayı alan kişi evden uzaklaştı." ifadelerini kullandı.

Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA