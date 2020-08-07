Denizli'de doğuştan cinsel organı olmayan 3 kadın ameliyatla sağlığına kavuştu
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Denizli'de doğuştan cinsel organı olmayan 3 kadın ameliyatla sağlığına kavuştu

Denizli'de doğuştan cinsel organı olmayan 3 kadın, Acıpayam Devlet Hastanesi'nde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Denizli'de doğuştan cinsel organı olmayan 3 kadın ameliyatla sağlığına kavuştu
07.08.2020 22:05 | Son Güncelleme: 07.08.2020 23:00

Denizli'de doğuştan cinsel organı olmayan 3 kadın, Acıpayam Devlet Hastanesi'nde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Naim Ünsal'ın Acıpayam Devlet Hastanesi'nde göreve başladığı kaydedildi.

Dr. Ünsal tarafından Elazığ, Eskişehir ve Tokat'tan gelen, doğuştan vajinası olmayan hastaların, vücut boşluklarındaki dokulardan vajina ve rahim ağzı yapılarak sağlıklarına kavuşturulduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ünsal, hastalara bu ameliyatlar sayesinde doğurganlık özelliği kazandırıldığını ifade etti.

Ünsal, şu bilgileri verdi:

"Hastalardan biri Elazığ'da yaşayan, doğuştan vajinası ve rahim ağzı olmayan E.Ç. (23), her regl döneminde çok ciddi ağrılar yaşıyordu. Eskişehir'den aynı durumda başka bir hastamız daha önce başarısız bir operasyon geçirmişti. Bu hastanın operasyonunu nispeten daha rahat gerçekleştirdik, rahim ve rahim ağzını oluşturduk. Tokat'tan gelen bir başka hastamız ise doğuştan vajinası olmayan yakında evlenecek olan bir hastamızdı. Önceden bir operasyon geçirip vajina yapılıyor fakat tekrar kapanıyor. Yani operasyonu başarısız geçen bir hastamızdı. Gayet başarılı ameliyatla onu da sağlığına kavuşturduk. Şu anda 3 hastamızı da taburcu ettik."

Hastaların gebe kalmaları durumunda literatürdeki ilk vakalar olacağını dile getiren Ünsal, şöyle devam etti:

"Bu hastalarımızda en önemlisi üreme sistemlerini bütünlemiş olmamız, regl olabilmeleri ve ileride çocuk sahibi olma umutlarının korunmasıydı. Ameliyatı yaptığımız hastalarımızın ileride gebe kalmalarına tıbben hiçbir engel yok. Hastalarımız, sonraki süreçte de uzun yıllar takibimizde kalacak, çocuk sahibi olabilmeleri için tedaviye devam edeceğiz. Eğer gebe kalırlarsa üreme sistemini bütünlediğimiz ve organ yaptığımız için literatürdeki ilk vakalar olacaklar."

Kaynak: AA

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