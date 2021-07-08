Denizli'de doğaya 600 keklik salındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de doğaya 600 keklik salındı

Denizli'de doğaya 600 keklik salındı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'de doğal hayata katkı sağlamak amacıyla Çal, Güney ve Pamukkale ilçelerinde toplam 600 keklik salındı.

Denizli'de doğal hayata katkı sağlamak amacıyla Çal, Güney ve Pamukkale ilçelerinde toplam 600 keklik salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Denizli Şube Müdürlüğü tarafından Doğaya Yaban Hayvanı Yerleştirme Programı kapsamında Çal ilçesi Yukarıseyit ve Aşağıseyit mahallelerinde 100 keklik salımı yapıldı.

Keklik salımına, Çal Kaymakamı Selin Sarı, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan da katıldı.

Güney ilçesi Cindere Barajı mevkisi ile Pamukkale ilçesi Gökpınar Barajı çevresine ise Güney Belediye Başkanı Halil Ayhan'ın da katılımıyla 500 keklik bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Ahmet Kaya Acun Ilıcalı İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Salih Uçan Sergen Yalçın Abdullah Avcı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizli'de doğaya 600 keklik salındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 12:01:57. #1.14#

title