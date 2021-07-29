Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Güney ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Güney ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Mehmet Sırıklıoğlu idaresindeki plakasız traktör, Tilkilik Mahallesi 12. Sokak'ta devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, traktörün altında kalan Sırıklıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Sırıklıoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Güney Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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