Denizli'de devrilen traktörün altında kalan kadın öldü
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Denizli'de devrilen traktörün altında kalan kadın öldü

Denizli'nin Honaz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

14.02.2020 19:28 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:28
Denizli'de devrilen traktörün altında kalan kadın öldü

'nin ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

Zeynep Yörük (40) idaresindeki 20 H 6797 plakalı traktör, Gürlek Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.


Traktörün altında kalan Yörük, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yörük'ün cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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