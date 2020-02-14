Denizli'de devrilen traktörün altında kalan kadın öldü
Denizli'nin Honaz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kadın yaşamını yitirdi.
14.02.2020 19:28 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:28
Denizli'nin Honaz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kadın yaşamını yitirdi.
Zeynep Yörük (40) idaresindeki 20 H 6797 plakalı traktör, Gürlek Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Traktörün altında kalan Yörük, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yörük'ün cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA