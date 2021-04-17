Denizli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Denizli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yoldan çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü, ağır şekilde yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yoldan çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü, ağır şekilde yaralandı.

Denizli-Afyonkarahisar kara yolu Pınarkent Mahallesi yakınlarında S.Ç. (36) idaresindeki 20 BH 654 plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, otomobilin sürücüsü S.Ç. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Sürücünün daha önce ehliyetine el konduğu, otomobilin de kiralık olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mario Draghi Mustafa Şentop Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut
Magazin Mehtap Ar Cansu Dere Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Ryan Babel Mesut Özil Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Denizli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 13:02:47. #1.14#

title