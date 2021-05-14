Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Tekke Mahallesi'nde Musa Şen'in kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek