Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Tekke Mahallesi'nde Musa Şen'in kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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