Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Melisanur Karacan'ın (20) kullandığı 20 ADU 586 plakalı motosiklet, Çamlaraltı Mahallesi Çamlık Bulvarı'nda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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