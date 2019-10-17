Denizli'de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

17.10.2019 14:08

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde orta refüje çarparak devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hasan Akkoç idaresindeki 32 PL 392 plakalı hafif ticari araç, Alikurt Mahallesi Başçeşme mevkisinde orta refüje çarpıp kontrolden çıktı.

Çarpmanın etkisiyle refüjdeki ağaçları da deviren araç ters dönerek durdu.

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Akkoç ile yanındaki Habibe, Gökhan ve Sultan yapılan çalışmayla kurtarıldı.



Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA