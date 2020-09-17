Denizli'de "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi Denizli'de 3 şehit ailesi ile 4 gaziye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Denizli'de 3 şehit ailesi ile 4 gaziye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Valilik Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Vali Ali Fuat Atik, şehitler ve gazilerin emaneti olan bu mukaddes toprakların ilelebet muhafaza edileceğini söyledi.

Vali Atik, "Bir toprağı vatan kılan önemli unsur, o toprağın kan karşılığında bir bedel ödenerek alınmasıdır. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan beri yurt edindiğimiz bu toprakları savunmak, korumak ve bizden sonra gelecek nesillere miras olarak bırakmak için canla başla mücadele ederek şehitler verdik. Şehitlerimiz ve gazilerimiz ne ilk ne de son olacak. Biz bu coğrafyada yaşadığımız müddetçe bu vatanı korumak ve muhafaza etmek için hepimiz şehit olmaya aday birer bireyiz. Bizim devlet anlayışımız, vatan anlayışımız bunu gerektiriyor." dedi.

Şehit ve kahraman gazileri saygı, minnet ve rahmetle yad ettiklerini söyleyen Atik, hayattaki tüm gazilere ise aileleriyle sağlıklı ve hayırlı ömürler diledi.

Konuşmanın ardından, şehit Astsubay Üstçavuş Vedat Avcı'nın annesi Cemile Avcı, şehit Uzman Çavuş Emrah Ceylan'ın oğlu Süleyman Ceylan, şehit Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın babası İbrahim Arıkan ile gazilerden Fehmi Cinbaş, Mücahit Çakır, Tahsin Güçtü ve Metin Günen'e, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Törene, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve gazi yakınları katıldı.

Kaynak: AA