Denizli'de "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Denizli'de "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi

Denizli'de 3 şehit ailesi ile 4 gaziye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Denizli'de
17.09.2020 21:41 | Son Güncelleme: 17.09.2020 21:41

Denizli'de 3 şehit ailesi ile 4 gaziye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Valilik Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Vali Ali Fuat Atik, şehitler ve gazilerin emaneti olan bu mukaddes toprakların ilelebet muhafaza edileceğini söyledi.

Vali Atik, "Bir toprağı vatan kılan önemli unsur, o toprağın kan karşılığında bir bedel ödenerek alınmasıdır. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan beri yurt edindiğimiz bu toprakları savunmak, korumak ve bizden sonra gelecek nesillere miras olarak bırakmak için canla başla mücadele ederek şehitler verdik. Şehitlerimiz ve gazilerimiz ne ilk ne de son olacak. Biz bu coğrafyada yaşadığımız müddetçe bu vatanı korumak ve muhafaza etmek için hepimiz şehit olmaya aday birer bireyiz. Bizim devlet anlayışımız, vatan anlayışımız bunu gerektiriyor." dedi.

Şehit ve kahraman gazileri saygı, minnet ve rahmetle yad ettiklerini söyleyen Atik, hayattaki tüm gazilere ise aileleriyle sağlıklı ve hayırlı ömürler diledi.

Konuşmanın ardından, şehit Astsubay Üstçavuş Vedat Avcı'nın annesi Cemile Avcı, şehit Uzman Çavuş Emrah Ceylan'ın oğlu Süleyman Ceylan, şehit Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın babası İbrahim Arıkan ile gazilerden Fehmi Cinbaş, Mücahit Çakır, Tahsin Güçtü ve Metin Günen'e, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Törene, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve gazi yakınları katıldı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Sebahatdin Zeyrek
Sebahatdin Zeyrek
AA Editörü

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hanife Müge Anlı Seda Sayan Fahriye Evcen
Spor Adem Büyük Erol Bulut Nihat Özdemir Sergen Yalçın Josef De Souza
Daha Fazla Çocuk Avrupa Türk Lirası Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli'de "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 21:44:32. #1.14#
title