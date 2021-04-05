Denizli'de dernek binasına yapılan kumar baskını sırasında balkondan atlayan kadın yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir dernek binasına düzenlenen kumar operasyonunda 10 kişiye ceza uygulanırken balkondan atlayarak yaralanan bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir dernek binasına düzenlenen kumar operasyonunda 10 kişiye ceza uygulanırken balkondan atlayarak yaralanan bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerine devam eden emniyet ekipleri, Sırakapılar Mahallesi 1582 Sokak'taki bir iş merkezinin birinci katında bulunan dernekte kumar oynandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda salgın tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 10 kişiye 60 bin 150 lira idari para cezası uygulandı, dernek ofisi mühürlendi.

Baskın sırasında polislerin binaya girdiğini gören B.M, birinci katın balkonundan aşağıya atladı.

Bacağından yaralanan kadın, Denizli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan olay sırasında kadının eşi olduğunu söyleyen ve polise hakarette bulunan O.M. de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek