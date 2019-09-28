28.09.2019 22:56

Denizli'de derbi heyecanı

SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile sahasında 0-0 berabere kaldığı karşılaşma, Denizli'de ilgiyle takip edildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini evde izlemek yerine dışarda cafelerde takip etmek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın izlenebildiği, kafe, restoran ve kahvehanelere akın etti.

Maç yayınının yapıldığı alanlara Galatasaray ve Fenerbahçe armalarının bulunduğu bayraklar asıldı. Formalarını giyerek takımlarını ekran başında destekleyen taraftar, maç esnasında heyecan dolu anlar yaşadı. Bazı rakip takım taraftarları da aynı alanda karşılaşmayı izledi.

Golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın ardından, taraftarlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Bazı taraftarlar, takımlarının marşlarını söyledi.

Kaynak: DHA