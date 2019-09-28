Denizli'de derbi heyecanı

28.09.2019 22:23

SÜPER Lig'in 6'ıncı haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe ile sahasında 0-0 berabere kaldığı karşılaşma, Denizli'de ilgiyle takip edildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemek isteyen taraftarlar kafe ve restoranlara akın etti. Maç yayınının yapıldığı alanlara Galatasaray ve Fenerbahçe armalarının bulunduğu bayraklar asıldı. Formalarını giyerek takımlarını ekran başında destekleyen taraftar, maç esnasında heyecan dolu anlar yaşadı. Bazı rakip takım taraftarları da aynı alanda karşılaşmayı izledi.

Golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın ardından, taraftarlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Bazı taraftarlar, takımlarının marşlarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kahvehanede maç izleyen taraftarlardan detay görüntü

-Galatasaraylı taraftarlardan görüntü

-Fenerbahçeli taraftarlardan görüntü

-Taraftarların tezahüratlar etmesi

Kaynak: DHA