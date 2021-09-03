Denizli'de deprem mi oldu? Son dakika 3 Eylül deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi
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Denizli'de deprem mi oldu? Son dakika 3 Eylül deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi

Denizli'de deprem mi oldu? Son dakika 3 Eylül deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi
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AFAD ve Kandilli verilerine göre 3 Eylül 2021 Cuma günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri! Denizli'de deprem mi oldu? Son dakika 3 Eylül deprem mi oldu?

Denizli'de deprem mi oldu? Son dakika 3 Eylül deprem mi oldu? sorularının yanıtları merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 3 Eylül Cuma günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi... Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

DENİZLİ'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre merkezüssü Denizli Honaz olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Saat 12:18'de yaşanan sarsıntı yerin 13.37 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Denizli'de deprem mi oldu? Son dakika 3 Eylül deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi
Denizli'de deprem mi oldu? Son dakika 3 Eylül deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi
AFAD SON DEPREMLER

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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