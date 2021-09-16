Denizli'de deprem mi oldu? 16 Eylül 2021 Denizli'de Karapınar-Cal bölgesinde deprem! Kandilli ve AFAD deprem listesi!

Son Dakika: Afad ve Kandilli verilerine göre 16 Eylül 2021 Perşembe günü deprem mi oldu? Bugün deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Deprem nerede oldu? Denizli'de deprem mi oldu? Denizli'de deprem mi oldu? Ölü veya yaralı var mı? Denizli'de deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD deprem listesi! Denizli'de deprem! Denizli'de Karapınar-Cal bölgesinde son dakika deprem! Denizli'de son dakika depremleri 2021! İşte detaylar haberimizde...

SON DAKİKA: DENİZLİ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre merkez üssü Denizli'nin Honaz ilçesinde en büyüğü 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ!

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesine göre Denizli'nin Karapınar-Çal yolunda saat 06.05'de en büyüğü 3.8 olan deprem meydana gelmiştir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Herhangi resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ölü veya yaralı yoktur. Gelişmeler için takipte kalabilirsiniz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Haberler.com - Gündem