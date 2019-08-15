15.08.2019 14:41

- Denizli'de deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Deprem bölgesinde toplamda 6 bin 222 yapı incelendi

İncelenen yapılardan ağır hasarlı yapı sayısı ise 344

Depremin hemen ardından 3 yapı kontrollü bir şekilde yıkıldı

DENİZLİ - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos'ta meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede ağır hasarlı olan ve yıkılan yapılarda enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Depremin en fazla etkilediği Bozkurt ve Çardak ilçelerinde toplamda 344 yapıda ağır hasar olduğu öğrenildi.

8 Ağustos da meydana gelen 6 büyüklüğünde ki depremle sarsılan Bozkurt ve Çardak ilçelerinde AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Alınan bilgilerde Çardak ilçesinde 4 bin 227 yapıda inceleme yapıldığı bunlardan 80'nin ağır, 422 yapıda ise hafif hasar tespit edildiği öğrenilirken, Bozkurt ilçesinde ise bin 995 yapıda inceleme yapıldığı bunlardan da 264'nün ağır hasarlı olduğu, 665'nin ise hafif hasarlı olduğu belirtildi. İlçede ayrıca 3 yapının ise acil yıkılma talimatı verildiği aktarılırken, yıkılan yapılarda da enkaz kaldırma çalışmaları yapıldı. Depremin hemen ardından ilçeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da incelemelerde bulunduğu ve sonrasında yıkılma talimatı verdiği tarihi Tutluca Merkez Cami minaresi ile birlikte yıkıldı. Yıkılan yapının bayram tatilinin bitmesinin ardından bugün Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından enkaz kaldırma çalışmaları başladı. İş makinesi ve kamyonlarla başlatılan enkaz kaldırma çalışmasının bugün tamamlanması bekleniyor.

"Tek tesellimiz can kaybı olmaması"

Enkaz kaldırma çalışmalarının başında bekleyen cami İmam Hatibi Nail Şimşek ise caminin yıkılmasından dolayı çok üzgün olduklarını ifade ederek, 71 yaşında olduğunu ve cami de çok hatıraların olduğunu söyledi. Acılarının ve sıkıntılarının olduğunu ifade eden Şimşek tek tesellilerinin ise can kaybı olmaması olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA