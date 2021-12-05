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Denizli'de deprem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Denizli'de deprem

Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde saat 22.15'de bir deprem yaşandı.

SARAYKÖY, DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde saat 22.15'de bir deprem yaşandı.

Denizli'ye bağlı Sarayköy İlçesi'nde bu gece saat 22.15'de bir sarsıntı yaşandı. Açıklanan verilere göre depremin merkez üssü, Sarayköy Kabaağaç, olarak açıklanırken büyüklüğü ise 2.9 olarak bildirildi. Deprem yeryüzüne sadece 2 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntı Sarayköy, Aydın'ın Buharkent İlçesi ve Denizli merkezde de hafif de olsa hissedildi. - DENİZLİ

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