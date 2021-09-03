Denizli'de deprem
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Denizli'de deprem

Denizli'de deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de merkez üssü Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi olan 3.8 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi.

Denizli'de merkez üssü Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi olan 3.8 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, saat 12.18'de merkez üssü Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi olan 3.8 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan depremde herhangi bir hasar ve can kaybının olmadığı bildirildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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